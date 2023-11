Alx Oncology Holdings  Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten zwei Wochen wurde Alx Oncology von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "schlecht" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Der 7-Tage-RSI von Alx Oncology liegt derzeit bei 48,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "neutral" Rating. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 37,1). Somit wird die Alx Oncology-Aktie auch für den RSI25 mit "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alx Oncology-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,42 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,99 USD weicht somit um +40,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,53 USD) liegt mit einem Schlusskurs von 8,99 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+19,39 Prozent), was ebenfalls zu einer "gut" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alx Oncology-Aktie somit eine "gut" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Alx Oncology hat sich in den letzten Wochen allerdings deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "schlecht" Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wodurch Alx Oncology auch in diesem Bereich eine "schlecht" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "schlecht" eingestuft.