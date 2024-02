Alx Oncology Holdings  Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger rund um die Alx Oncology-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün an, was auf eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht verzeichnet werden. Lediglich an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Alx Oncology-Aktie derzeit 5,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +68,79 Prozent, was auch hier zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment rund um die Alx Oncology-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alx Oncology-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (54) als auch der 25-Tage-RSI (45,58) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Alx Oncology-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments.