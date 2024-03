Alvotech Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Alvotech liegt bei 66,67, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 51,31 und zeigt ebenfalls eine "neutralen" Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann Alvotech über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Alvotech bei 15,32 USD 46,18 Prozent über dem GD200 (10,48 USD) liegt, was auf ein "gutes" Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 14,64 USD, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Alvotech-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Alvotech ist insgesamt positiv, da in den Diskussionen der letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "gut".