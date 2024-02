Alvotech Aktie: In selten guter Lage!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für Alvotech ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Alvotech ergibt insgesamt ein "Neutral", da es 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen gibt. Das Durchschnittskursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -36,79 Prozent entspricht, weshalb das Rating hier als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Alvotech in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse erhält Alvotech auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating, da der GD200 bei 9,94 USD liegt und der Aktienkurs um +59,15 Prozent darüber verläuft. Auch der GD50 von 12,88 USD entspricht einer Abweichung von +22,83 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert im betrachteten Zeitraum ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".