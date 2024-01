Alvotech Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Alvotech wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Alvotech-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage lag bei 8,39 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Alvotech in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine mittlere Aktivität hin, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 Analystenbewertung für die Alvotech-Aktie, wobei keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -19,81 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Analyseergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.