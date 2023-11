Die Alvopetro Energy-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "NatWest Group":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Alvopetro Energy -Ca in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 8,56 CAD verläuft. Da der Aktienkurs bei 7,05 CAD liegt und somit einen Abstand von -17,64 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Wert von 8,09 CAD und einer Differenz von -12,86 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die neutral über Alvopetro Energy -Ca geführt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergab, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 82,11 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 59, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung des RSI führt.