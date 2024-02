Alvo Minerals Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alvo Minerals ergibt die Analyse auf 7-Tage-Basis einen RSI von 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher wird dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt das Alvo Minerals-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Bei den trendfolgenden Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Alvo Minerals-Aktie beträgt gegenwärtig 0,2 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,135 AUD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,16 AUD unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Alvo Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Alvo Minerals überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Kommunikation über Alvo Minerals in den Social Media in den letzten Wochen zeigte keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen zu Alvo Minerals in den sozialen Medien war im Vergleich zur Norm unauffällig, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.