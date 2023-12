Alvo Minerals Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Alvo Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,175 AUD weicht somit um -12,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,2 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Alvo Minerals. Insgesamt gab es vier positive und fünf negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alvo Minerals-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 57,14 weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Alvo Minerals daher eine "Schlecht"- Bewertung für diese Stufe.