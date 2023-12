Alvo Minerals Aktie: Aufgepasst!

Die Alvo Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,2 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,165 AUD, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 AUD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -17,5 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Alvo Minerals ist ebenfalls negativ. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Mehrheit der Befunde negativ war. In den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Auch das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt eine Tendenz der Marktteilnehmer zu besonders negativen Themen. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Alvo Minerals-Aktie mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen neutralen Wert von 64, was zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt wird die Alvo Minerals-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Stimmungsanalyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.