Alvarez & Marsal verstärkt sein deutsches Team und gewinnt Niko von Tippelskirch als FSI Lead und Managing Director

München (ots) -Der neue Managing Director wird als Co-Lead DACH den Bereich Finanzdienstleistungen in der Region weiter ambitioniert ausbauen.Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von Niko von Tippelskirch (https://www.linkedin.com/in/niko-von-tippelskirch-80b192109/) als neuen Managing Director, FSI Lead Deutschland und Co-Lead DACH bekannt. Mit seiner beeindruckenden Expertise im Bereich Finanzdienstleistungen und seinen umfangreichen internationalen Erfahrungen wird er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der FSI-Practice von A&M übernehmen.Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre verantwortete Niko von Tippelskirch mehrere Führungspositionen innerhalb der Deutsche Bank Gruppe. So war er unter anderem Group Chief Operating Officer (COO) Europe sowie Global Head of Legal Entity Management und trieb maßgeblich die Optimierung der Gesellschaftsstruktur der Deutsche Bank Gruppe voran. Er war führend an einer Reihe von Kostenoptimierungen, Umstrukturierungen und Integrationen nach Übernahmen beteiligt. Als Global Head of Group Incident & Investigation Management (IMG) bei der Deutschen Bank Gruppe war von Tippelskirch für den Aufbau und die Leitung der gesamten IMG-Abteilung verantwortlich, die sich mit den wichtigsten rechtlichen und regulatorischen Risiken der Bank befasste. In dieser Zeit erlangte von Tippelskirch eine einzigartige Expertise mit der Steuerung interner Untersuchungen, Lessons-learnt Maßnahmen, Personalmaßnahmen und dem Umgang mit wichtigen Stakeholdern.Als Vorstand und Chief Control Officer (CCO) der DWS Group GmbH & Co. KGaA baute er nach dem IPO erfolgreich das DWS Chief Control Office auf und etablierte ein effizientes Target Operating Model. Sein Verantwortungsbereich umfasste die Reduktion der CCO-Kosten, die Schaffung schlanker und effizienter Komitee-Strukturen sowie die aufsichtsrechtliche Koordination. Als Mitglied des Vorstands und COO bei Bullfinch Asset AG zeichnete er maßgeblich für die Bereiche Risiko, Finanzen, Investor Relations, Operations, Recht, Compliance und Governance verantwortlich.Das umfangreiche Profil von Niko von Tippelskirch umfasst eine Vielzahl von Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Ausschüssen, einschließlich des Vorsitzes des Aufsichtsrates der DWS Luxembourg S.A. sowie des Vorsitzes in mehreren wichtigen Ausschüssen der DWS. Er war unter anderem Mitglied des Verwaltungsrates der Deutsche Bank Suisse S.A., Aufsichtsrat der Deutsche Bank Spa. (Mailand) und non-Executive Director der Deutsche Bank SAE (Madrid). In diesen Funktionen diente er als Mitglied in Audit und Credit Committees."Die Finanzbranche ist ein faszinierendes und sich ständig wandelndes Feld, das sowohl Herausforderungen als auch enorme Chancen bietet. In meiner langjährigen Karriere habe ich die Dynamik dieses Sektors in verschiedenen Schlüsselpositionen miterlebt und auch geprägt. Der Einstieg bei Alvarez & Marsal bietet mir die spannende Möglichkeit, meine Erfahrungen direkt einzubringen und gemeinsam mit einem hochqualifizierten Team innovative Lösungen für die komplexen Anforderungen des Finanzsektors zu entwickeln", sagt Niko von Tippelskirch, Managing Director, FSI Lead Deutschland und Co-Lead DACH bei Alvarez & Marsal.Patrick Siebert, Managing Director, Co-Head Deutschland sowie Co-Head European Corporate Transformation bei Alvarez & Marsal, äußert sich zur neuen Personalie wie folgt: "Die Verpflichtung von Niko von Tippelskirch als FSI Lead und Managing Director für Deutschland ist ein absoluter Gewinn für unser Team. Seine beeindruckenden Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor und seine tiefgreifende fachliche Expertise werden unsere Position als führendes Beratungshaus weiter stärken.""Der Gewinn von Niko für unser Team bei A&M ist ein Meilenstein für unsere Ambitionen im deutschen Finanzdienstleistungssektor. Sein umfassendes Wissen und seine langjährige Erfahrung sind eine Bereicherung für unser Unternehmen. Wir schätzen uns glücklich, einen so visionären Kollegen an Bord zu haben," kommentiert David Edmonds, Managing Director, Co-Leiter der A&M Financial Industry Advisory Services (FIAS) und Global Portfolio Lead Advisory Services.

Über Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.