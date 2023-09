Alvarez & Marsal expandiert nach Österreich mit Branchenexperten Bernhard Engel als Managing Director

Wien/Frankfurt (ots) -Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von Bernhard Engel zum Managing Director und die Eröffnung seiner österreichischen Niederlassung bekannt. Die strategische Entscheidung unterstreicht das Bestreben von A&M, die steigende Nachfrage nach Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und M&A-Beratung in der Region zu bedienen.Bernhard Engel wird von Wien aus das Österreich- und CEE-Geschäft von A&M leiten. Gleichzeitig wird er in enger Zusammenarbeit mit Managing Director David Edmonds als Co-Lead für ein Senior Team des Financial Industry Advisory Services (FIAS) zusammen in der DACH-Region verantwortlich sein. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem fundierten Fachwissen im Finanzdienstleistungssektor zählt er zu den Experten der Branche. Seine Expertise erstreckt sich auf Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und Wertschöpfung durch M&A-Deals im Finanzdienstleistungssektor.Vor seinem Eintritt bei A&M war Bernhard Engel CEO von AxFina, einem Unternehmen in Private Equity-Besitz tätig, sowie als FS Industry and Deals Leader bei PwC. Bei PwC hat er maßgeblich dazu beigetragen, einen interdisziplinären Geschäftsbereich für Transaktionen in Österreich und CEE aufzubauen. Davor war er als Head of Capital Management and Credit Treasury bei UniCredit tätig, wo er Banken in der Ukraine und in Kasachstan durch Garantietransaktionen restrukturierte.Bernhard Engel hat Pionierarbeit bei Transaktionen von notleidenden Krediten über synthetische und echte Verkaufsstrukturen in der DACH-Region geleistet. Darüber hinaus strukturierte und emittierte er eine der größten Verbriefungen zur Kapitalbeschaffung aus in Höhe von 8 Milliarden Euro und führte die erste NPL Portfolio Transaktion in Österreich durch. Mit mehr als 100 erfolgreichen Transaktionen, Restrukturierungen und Optimierungsprogrammen in Europa, sowohl als Berater, Auftraggeber als auch Investor, hat er sich als anerkannter Experte etabliert.Bernhard Engel sagt: "Bei meiner Rückkehr in das wettbewerbsintensive Beratungsgeschäft, hat mich der pragmatische, praxisorientierte Ansatz angezogen, der A&M auszeichnet. Diese Doppelrolle in Österreich ist eine aufregende Gelegenheit, meine Erfahrung dabei einzubringen, nicht nur um unsere Kunden in der DACH-Region aus dem Bereich Financial Services eng mit dem Wissen zu unterstützen, das sie benötigen, sondern auch dabei, ein erstklassiges Team aufzubauen, um das Wachstum in ganz CEE zu unterstützen."Antonio "Tony" Alvarez III, Managing Director und EMEA-Leiter von A&M, kommentiert: "Unsere Niederlassung in Wien ist mehr als nur der jüngste Standort von A&M in EMEA. Es ist das nächste Puzzlestück in der DACH-Region, mit dem wir unsere Kunden weiterhin ganzheitlich unterstützen wollen. Die Aufnahme von Bernhard Fuchs in unser Team wird ein wesentlicher Bestandteil unserer CEE-Expansion sein."Patrick Siebert, Managing Director und Co-Head der European Corporate Transformation Service (CTS) Praxis von Alvarez und Marsal, fügt hinzu: "Die Eröffnung unseres österreichischen Büros und die Ernennung von Bernhard Engel sind entscheidende Schritte in unserer Wachstumsstrategie. Bernhard Engel bringt wertvolle Expertise im Financial Services Bereich ein und stärkt unsere Position als führender Anbieter von Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und M&A-Beratung in der Region."Über Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 8.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), Twitter (https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./PartnerTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell