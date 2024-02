Alvarez & Marsal ernennt Felix Schweigger zum Managing Director für Private Equity Performance Improvement

München (ots) -Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ernennt Felix Schweigger (https://www.linkedin.com/in/felix-a-schweigger/) zum Managing Director im Private Equity Performance Improvement Team. In seiner neuen Position wird Herr Schweigger als Verstärkung des Senior Partner Teams eine wichtige Rolle bei der operativen Leitung kritischer Großprojekte und dem Ausbau der Marktposition spielen. Mit dieser Beförderung verstärkt A&M das deutsche Team, um die Investment- und Operations-Teams der Private Equity Fonds sowie die Managementteams der Portfoliounternehmen noch besser unterstützen zu können.Herr Schweigger bringt 15 Jahre fokussierte Erfahrung im Private Equity Umfeld mit und ist spezialisiert auf operative Due Diligences in M&A Prozessen, die Umsetzung von operativen Wertsteigerungsprogrammen sowie die strategische Ausrichtung und Transformation von Produktionsnetzwerken in verschiedenen Branchen, darunter Gesundheitswesen, produzierende Industrie, Dienstleister, Maklerunternehmen und Automobilindustrie.Besonders hervorzuheben ist, dass Herr Schweigger seine Karriere bei A&M als Trainee begonnen hat, was zeigt, dass A&M großen Wert auf die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter legt. So sammelte Herr Schweigger vor seiner Ernennung zum Managing Director unter anderem internationale Erfahrung in New York, dem Hauptsitz von Alvarez & Marsal, wo er ebenfalls über 5 Jahre Private Equity Kunden beriet und zum Beispiel Werksverlagerungen, Implementierungen von Sales- und Operational Planning Prozessen, sowie Produktmargenoptimierungen und Commercial Excellence Prozesse verantwortete, die zu signifikanten und nachhaltigen Ergebnisverbesserungen führten."Für mich ist die Ernennung zum Managing Director bei Alvarez & Marsal ein besonderer Moment und ein großer Vertrauensbeweis unser Team weiter auszubauen. Ich freue mich sehr darauf, unsere Kunden gerade in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen, in denen operative Verbesserungen gerade im Private Equity Umfeld stark an Relevanz gewinnen. Diese Beförderung spiegelt nicht nur meinen persönlichen Erfolg wider, sondern auch das Engagement von A&M, in nachhaltigen Erfolg zu investieren", kommentiert Felix Schweigger, Managing Director bei Alvarez & Marsal PEPI, seine neue Position.Steffen Kroner, Managing Director und Co-Head Deutschland, fügt hinzu: "Die Beförderung von Felix Schweigger zum Managing Director bei Alvarez & Marsal spiegelt nicht nur seine herausragenden Leistungen und Fähigkeiten wider, sondern unterstreicht auch unsere kontinuierliche Investition in exzellente Talente. Wir sind davon überzeugt, dass seine Expertise wesentlich zur Stärkung unserer Präsenz und Leistungsfähigkeit in Deutschland beitragen wird, während wir weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken und nachhaltiges Wachstum anstreben."Über Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.comPressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./PartnerTel.: +49 89 99 38 87 -30aandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell