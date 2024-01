Aluminumof China Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Aluminium Of China-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 5,87 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 5,64 CNH, was einem Unterschied von -3,92 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,61 CNH liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +0,53 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aluminium Of China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,07 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -7,13 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 34,07 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber der Aluminium Of China-Aktie. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab mehrheitlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis gute Bewertung aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung für die Aluminium Of China-Aktie.