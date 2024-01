Aluminumof China Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Diskussionen über Aluminum Of China auf den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen und Kommentare. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aluminum Of China bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,04 Prozent erzielt. Dies liegt 21,46 Prozent über dem Durchschnitt (-7,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,42 Prozent. Aluminum Of China liegt aktuell 21,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Aluminum Of China zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Aluminum Of China als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aluminum Of China-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,94, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.