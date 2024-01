Aluminumof China Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Livanova":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Aluminum Of China betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 93,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in Online-Kommunikation. Bei der Analyse von Aluminum Of China zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Aluminum Of China mit einer Rendite von 26,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 34,28 Prozent sehr gut ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -6,13 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.