Aluminumof China Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aluminium Of China hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,18 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +34,12 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent verzeichnete, liegt die Aluminium Of China um 34,12 Prozent darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aluminium Of China derzeit -0,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -5,28 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Aluminum Of China beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 39,13 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aluminium Of China.