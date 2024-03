Aluminumof China Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aluminum Of China ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen in den sozialen Medien als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie. Die Analyse ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu der Schlussfolgerung einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich konnte Aluminum Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,72 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -20,81 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,81 Prozent hatte, liegt Aluminum Of China um 43,53 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aluminum Of China liegt bei 12,9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aluminum Of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,89 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,16 CNH lag, was einer Abweichung von +21,56 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +20,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Zusammenfassend erhält die Aluminum Of China-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.