Aluminumof China Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Aluminum Of China-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,89 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 5,23 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -11,21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,86 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10,75 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Aluminum Of China insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei negative Themen die Diskussion dominierten. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aluminum Of China-Aktie mit 23,86 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,71 Prozent verzeichnete, kann Aluminum Of China mit 31,57 Prozent eine sehr gute Entwicklung vorweisen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.