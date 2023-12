Aluminumof China Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Aluminum Of China deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an diesem Unternehmen hinweist.

Die Anleger haben in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über Aluminum Of China diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer negativen RSI-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse kurzfristig und auf längerfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft, da sie sich deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage befindet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Aluminum Of China in Bezug auf Sentiment, Anleger, RSI und technische Analyse. Die Bewertung der Aktie fällt daher insgesamt negativ aus.