Aluminumof ChinaADR Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Aluminum Of China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,04 Prozent erzielt, was 21,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" ist die Aktie gut positioniert. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,42 Prozent, und Aluminum Of China liegt aktuell 21,46 Prozent über diesem Wert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,52 CNH lag, was einem Unterschied von -5,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (5,87 CNH) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,53 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Aluminum Of China überwiegend negativ sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Aluminum Of China insgesamt als "Schlecht" bewertet. Der RSI7 beträgt 73,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 38,94 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet.

Insgesamt wird die Aktie von Aluminum Of China aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Relative Strength-Index als "Schlecht" bewertet.