Aluminumof ChinaADR Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aluminum Of China bei 5,87 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,51 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,13 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,62 CNH, was einen Abstand von -1,96 Prozent zur Aktie ergibt und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 12 Tagen, während an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung ebenfalls positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, wobei 6 "Schlecht"-Signale bei 1 "Gut"-Signal zu einer "Schlecht"-Bewertung führten. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Aluminum Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,07 Prozent im Branchenvergleich für Aluminum Of China. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 32,07 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von -8,21 Prozent im letzten Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Aluminum Of China als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert liegt bei 7,84, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert bei 56,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.