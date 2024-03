Aluminumof ChinaADR Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Aluminum Of China ist in den letzten 12 Monaten um 22,72 Prozent gestiegen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,53 Prozent im Branchenvergleich für Aluminum Of China. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,81 Prozent im letzten Jahr, und Aluminum Of China lag 43,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Aluminum Of China in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen ergab 0 negative und 9 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aluminum Of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,89 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,16 CNH lag, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Bewertung mit einem Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sind hoch, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt wird der Aktie von Aluminum Of China bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.