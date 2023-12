Aluminumof ChinaADR Aktie: Hilfe!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Während an fünf Tagen positive Themen dominierten, überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Besonders häufig wurden in jüngster Zeit negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aluminum Of China diskutiert. Daraus resultierend bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, mit 6 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aluminum Of China-Aktie liegt bei 87, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 71,62 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Eine genaue Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Bild der Aktie Aluminum Of China. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie Aluminum Of China mit einer Rendite von 23,86 Prozent eine sehr positive Entwicklung gezeigt, die um 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite der Aktie mit 31,57 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in dieser Kategorie.