Aluminumof ChinaADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien bezüglich Aluminum Of China war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sieben positive und nur vier negative Tage, während an drei Tagen die Richtung unklar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Aluminum Of China im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,72 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von -23,5 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus technischer Sicht zeigen die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Aktie von Aluminum Of China eine positive Abweichung von +10,27 Prozent (200-Tage-Durchschnitt) und +11,81 Prozent (50-Tage-Durchschnitt). Dies führt zu einer guten charttechnischen Bewertung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie von Aluminum Of China sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (36) als auch für den RSI der letzten 25 Tage (34,3) ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie von Aluminum Of China eine gute Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der technischen Analyse, während die Analyse der RSIs zu einem neutralen Rating führt.