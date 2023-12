Die Aluminum of China-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die technische Analyse von Aluminum Of China weist auf eine negative Tendenz hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen ein "Schlecht"-Rating. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt von 5,88 CNH liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,11 CNH (-13,1 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,79 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,74 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aluminum Of China zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 92, was auf eine Überkauftheit hinweist, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 71,71 und bekräftigt somit das "Schlecht"-Rating.

Jedoch hat sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Das Anleger-Sentiment zeigte vor allem negative Meinungen, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen diskutiert. Dennoch überwiegen die "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine negative Tendenz für Aluminum Of China.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aluminum of China-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aluminum of China jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aluminum of China-Analyse.

Aluminum of China: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...