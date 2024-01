Aluminum of China Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Aluminum Of China hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,94 Prozent erzielt, was 34 Prozent über dem Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Aluminum Of China.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,56 CNH 5,28 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 beträgt 5,59 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um Aluminum Of China. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Aluminum Of China bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.