Aluminum of China Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Aluminum Of China-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die eine neutrale Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs beträgt 5,84 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,7 CNH lag, was einem Unterschied von -2,4 Prozent entspricht. Ebenso liegt der Schlusskurs von 5,43 CNH für den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 47,83 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Aluminum Of China mit einer Rendite von 5,42 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt, sowie auch über der mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -22,73 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.