Aluminum of China Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Aktie von Aluminum Of China hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 14,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt sie damit deutlich über dem Durchschnitt von -7,42 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" übertrifft Aluminum Of China diesen Wert um 21,46 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 5,87 CNH für die Aluminum Of China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,52 CNH, was einer Abweichung von -5,96 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht nach sich zieht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,53 CNH zeigt eine geringfügige Abweichung von -0,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Aluminum Of China wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, jedoch eine Veränderung zum Negativen in der Stimmungsrate, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Aluminum Of China sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anlegerstimmung und im Sentiment eine eher negative Bewertung erhält.