Aluminum of China Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Aluminum Of China zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Aluminum Of China in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,12 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite um 34,12 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aluminum Of China zeigt, dass die Aktie derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,13 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,16 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die umfassende Analyse führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für Aluminum Of China.