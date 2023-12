Aluminum of China Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Aluminum Of China hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 23,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aluminum Of China eine Outperformance von +32,11 Prozent verzeichnet hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,25 Prozent, womit Aluminum Of China um beeindruckende 32,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien herrscht überwiegend positive Stimmung gegenüber Aluminum Of China. Von insgesamt 12 Tagen waren die Anleger grundsätzlich optimistisch gestimmt, während es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aluminum Of China daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung Verkauf zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Aluminum Of China von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aluminum Of China-Aktie von 5,41 CNH um -7,84 Prozent vom GD200 (5,87 CNH) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,65 CNH auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,25 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aluminum Of China-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aluminum Of China-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.