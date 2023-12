Alumina PK Aktie: Ein handfester Grund

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Alumina im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht. Darüber hinaus hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Alumina befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Alumina liegt der RSI7 aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alumina überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,94, was bedeutet, dass Alumina weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Alumina-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Alumina mit einer Rendite von -47,6 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -14,68 Prozent. Auch hier liegt Alumina mit 32,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26 für Alumina. Für jeden Euro Gewinn von Alumina zahlt die Börse 26,03 Euro. Dies sind 47 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.