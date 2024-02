Alumina PK Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Alumina hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -33,63 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -23,36 Prozent, wobei Alumina mit 10,26 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alumina-Aktie zeigt einen Wert von 61,11 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 49,92 für den RSI25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 6,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Alumina daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Alumina-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,1 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1.075 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,99 AUD, was einer Abweichung von +8,59 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alumina auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.