Alumina PK Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Alumina wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Alumina überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren für Alumina zeigen gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,18 AUD, deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,915 AUD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,79 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Alumina auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alumina wird neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen in den vergangenen Tagen.

Die Dividendenrendite für Alumina beträgt 0 Prozent und liegt somit unter dem Mittelwert, was zu einer schlechten Bewertung führt.