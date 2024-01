Alumina PK Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten Wochen gab es bei Alumina keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage. Deshalb wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Grundlage erhält Alumina insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alumina-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,16 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,91 AUD liegt, was einer Abweichung von -21,55 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 0,8 AUD, was einer Abweichung von +13,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Alumina daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung der Aktienkurse kann nicht nur aufgrund von harten Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch aufgrund von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält Alumina aufgrund der verschiedenen Kriterien eine Mischung aus "Neutral", "Gut" und "Schlecht"-Bewertungen, was auf eine uneinheitliche Analyse der Aktie hinweist.