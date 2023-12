Alumina Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell liegt der RSI-Wert für Alumina bei 38,1, was auf Neutralität hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Alumina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,6 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -32,64 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Alumina um 32,64 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Alumina liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Alumina zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale RSI-Einstufung, eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, eine schlechte Dividendenrendite und ein negatives langfristiges Stimmungsbild für die Aktie von Alumina.