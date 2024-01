Alumina Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Die Bewertung von Alumina durch unsere Analysten ergibt gemischte Signale. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,55 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie jedoch als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 26,03 insgesamt 47 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Alumina erzielte eine Performance von -47,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Underperformance von -32,82 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Bewertung von Alumina, wobei die Dividendenpolitik und die Performance der Aktie für Bedenken sorgen, während das KGV und die Kommunikationsfrequenz positive Signale senden.