Alumina Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Die Alumina-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,17 AUD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,925 AUD, was einem Rückgang von 20,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs mit 0,79 AUD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,79 AUD, was einem Anstieg von 17,09 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alumina-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Alumina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,6 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -15,08 Prozent, was zu einer Underperformance von -32,52 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alumina bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,19 als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.