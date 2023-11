Alumina Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "SKF":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100, wobei Werte über 70 als überkauft und unter 30 als überverkauft gelten. Für die Alumina-Aktie beträgt der RSI 27,78, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 53,16 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für Alumina ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs in Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite für Alumina beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 9,93 Prozent liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz um die Alumina-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Alumina-Aktie betrachtet. Der GD200 und der GD50 weisen Abstände von -40,32 Prozent bzw. -11,9 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Alumina-Aktie erhält daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".