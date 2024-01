Alumina Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alumina-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 31,25, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Alumina basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Alumina-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alumina in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Alumina als unterbewertet betrachtet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,03 im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,61. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, aber es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.