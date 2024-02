Alumina Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alumina liegt derzeit bei 26, was bedeutet, dass die Börse 26,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Alumina zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 46 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Metalle und Bergbau" bei 47 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Alumina auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Alumina-Aktie 1,1 AUD für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 1,075 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,99 AUD, was einer Bewertung "Gut" für die Aktie ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält Alumina eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Alumina-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (61,11) als auch für den RSI25 (49,92), was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.