Alumina Aktie: Aus und vorbei!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Aktieneinschätzungen. Im Fall von Alumina wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Alumina beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, was unter dem Mittelwert von 9,93 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. In den sozialen Plattformen wurden neutrale Kommentare und Themen zu Alumina gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Alumina zeigt eine neutrale Bewertung, während der RSI25 eine überverkaufte Situation anzeigt. Insgesamt erhält das Alumina-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.