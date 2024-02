Alumil Aluminium Industry Aktie: Ruhig bleiben!

Alumil Aluminium Industry: Fundamentale Analyse und Anlegerstimmung

Die Alumil Aluminium Industry wird derzeit mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,19 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 93,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alumil Aluminium Industry liegt bei 86,21, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Meinungen und Themen rund um die Alumil Aluminium Industry. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alumil Aluminium Industry mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Alumil Aluminium Industry aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, die Anlegerstimmung jedoch positiv ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.