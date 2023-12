Alumil Aluminium Industry Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Alumil Aluminium Industry hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 0 % auszuschütten, was 5,86 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da die 200-Tage-Linie der Aktie bei 2,61 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 2,85 EUR liegt, was einem Abstand von +9,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie gut ab, mit einem Niveau von 2,47 EUR und einer aktuellen Differenz von +15,38 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alumil Aluminium Industry-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 14 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 35,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die verschiedenen Analysen und Bewertungen auf die zukünftige Entwicklung der Alumil Aluminium Industry-Aktie auswirken werden.