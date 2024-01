Alumasc Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Alumasc als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alumasc-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 42,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 20, der eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Alumasc Aktie bei 7,76, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,58 liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Alumasc festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so weist Alumasc eine Dividendenrendite von 5,69 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,38%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alumasc-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.