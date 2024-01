Alumasc Aktie: Das ist die Höhe!

Die Anleger-Stimmung bezüglich Alumasc ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung von 33,33 für den Zeitraum von 7 Tagen und eine positive Bewertung von 28,57 für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alumasc liegt derzeit bei 7,61, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alumasc höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.