Alumasc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Alumasc Aktienanalyse: Outperformance in Bauprodukte-Branche

Der Aktienkurs von Alumasc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche durchschnittlich um -0,47 Prozent, was bedeutet, dass Alumasc eine Outperformance von +13,1 Prozent in dieser Branche erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 1,23 Prozent, wobei Alumasc um 11,41 Prozent über diesem Wert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Alumasc in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt Alumasc bei einem Niveau von 78,26, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,06 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alumasc haben in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion fällt daher neutral aus. Zusammengefasst erhält Alumasc in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alumasc 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Bauprodukte"-Branche mit einem durchschnittlichen KGV von 40 zeigt, dass Alumasc unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.