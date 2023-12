Alumasc Aktie: Das gab es noch nie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alumasc beträgt derzeit 7,22 und liegt damit um 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Bauprodukte-Branche von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Alumasc in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche verzeichnete Alumasc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,98 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,48 Prozent, was bedeutet, dass Alumasc im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,51 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,4 Prozent erzielte, konnte Alumasc mit einer Überperformance von 9,58 Prozent punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alumasc-Aktie bei 180 GBP liegt und damit um +14,85 Prozent über dem GD200 (156,72 GBP) liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der bei 157,3 GBP liegt und damit einen Abstand von +14,43 Prozent zum Aktienkurs aufweist, deutet auf ein positives Signal hin. Somit wird der Kurs der Alumasc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Alumasc festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Insgesamt zeigt die Bewertung von Alumasc in den verschiedenen Kategorien, dass das Unternehmen solide abschneidet und sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht positive Signale sendet.