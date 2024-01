Alumasc Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Alumasc liegt derzeit bei 34,38, was auf Neutralität hindeutet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Alumasc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,83 Prozent, was einer Outperformance von +16,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche und 14,81 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors entspricht, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alumasc besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien über Alumasc verzeichnet langfristig eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.