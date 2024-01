Aluflexpack Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Aluflexpack in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Tagen als neutral eingestuft, da weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen stattfanden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aluflexpack aktuell bei 52,38 liegt, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Aluflexpack belaufen sich auf 14,08 CHF, während der aktuelle Kurs bei 8,95 CHF liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,43 Prozent liegt. Der GD50 liegt bei 9,07 CHF mit einem Abstand von -1,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" eingestuft.