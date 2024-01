Können Micron-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Unter den verschiedenen Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen, spielen nicht nur harte Daten wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie Stimmungen eine wichtige Rolle. Die Analysten haben Micron auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien rund um Micron in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, hauptsächlich positiv. Das führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Sieben konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wodurch sich eine positive Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Insgesamt wird Micron hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Micron derzeit bei 0,66 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Micron-Aktie beträgt derzeit 68,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,95 USD liegt, was einer Abweichung von +23,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Micron eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 77,23 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird Micron auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand von Sentiment und Buzz analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung für Micron eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Micron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

